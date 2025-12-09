Trakya Üniversitesi dünyanın "en yeşil ve çevreci" üniversiteleri arasında yer aldı

Trakya Üniversitesi (TÜ), dünya genelindeki üniversitelerin yeşil kampüs uygulamaları ve sürdürülebilirlik politikalarını değerlendiren GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 2025 sıralamasında 184. basamakta yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin çevre politikalarını ve durumlarını değerlendirip dünya çapında karşılaştırmalar yapan GreenMetric'in 2025 dünya üniversite sıralaması açıklandı.

TÜ, 2023 yılında 1183 üniversite arasında 255. sırada yer aldığı değerlendirmede bu yıl 71 basamak yükselme başarısı gösterdi.

Yürütülen kapsamlı çalışmalar ve etkin veri toplama süreci sonucunda üniversite bu kez 1745 üniversite arasında 184. sıraya yükseldi.

Bu yılın sıralamasında Hollanda'dan Wageningen Üniversitesi ise birinciliğe yerleşti.