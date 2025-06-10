Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Konservatuvarın Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, öğrencilerin yıllar süren eğitim hayatlarının zorlu bir sürecini başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Öğrencilerin zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini belirten Bayır, "Bugün artık her biriniz kendiniz ve ailelerinizin yanı sıra ülkemize ve dünyaya karşı da sorumlusunuz. İnanıyoruz ki yapacağınız işlerde Trakya Üniversitesi olarak size verdiğimiz çağdaş ve üst düzey bilgilerle bizleri gururlandıracaksınız. Bizler de söz veriyoruz hep yanınızda olacağız." diye konuştu.

Bayır, mezun öğrencilerin ailelerine ve akademisyenlere de emekleri için teşekkür etti.

Konservatuar müdürü Prof. Tanju Araboğlu da konservatuara kayıt yaptırdıklarında notalarını arayan genç sanatçı adaylarının mezun olarak kendi ezgilerini dünyaya duyurmaya hazırlandığını belirtti.

Öğrencilere müzik yolundan şaşmamalarını tavsiye eden Araboğlu, "Çünkü en saf hakikati bazen bir ses, bazen bir nefes, bazen de basit bir ezgi yansıtır. Yolunuz sanatla aydınlansın, her notanız dünyaya ilham versin." dedi.

Dönem birincisi Zeynep Yücel de ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini de aldığı konservatuardan birinci olarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bayır, Araboğlu ve akademisyenler tarafından mezun olan 9 öğrenciye belgeleri verildi.

Gençlik Senfoni Orkestrası'nın mini bir konser verdiği törende öğrenciler kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.