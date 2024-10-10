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Trakya Üniversitesi, Bulgaristan'daki Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi'ne Katıldı

Trakya Üniversitesi, Bulgaristan'daki Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi'ne Katıldı
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Trakya Üniversitesi heyeti, 'Dijital Dönüşüm Koşullarında Araştırma ve Eğitimsel Perspektifler' temasıyla düzenlenen 15. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi'ne katıldı. Kongrede, eğitimin yenilikçi yaklaşımlarını teşvik etmek ve Balkan ülkeleri arasında iş birliğini güçlendirmek amaçlandı. Bir sonraki kongrenin Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne'de gerçekleşeceği duyuruldu.

Trakya Üniversitesi heyeti, Bulgaristan'da düzenlenen 15. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi'ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan'dan üniversitelerin katılımıyla "Dijital Dönüşüm Koşullarında Araştırma ve Eğitimsel Perspektifler" temasıyla düzenlenen kongre, 3-5 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'da gerçekleşti.

Kongrede Trakya Üniversitesini Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşan heyet temsil etti.

Dört Balkan ülkesi arasında iş birliğini güçlendirmeyi ve eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımları teşvik etmeyi amaçlayan kongre sonunda, bir sonraki kongrenin Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne'de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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