Trakya Üniversitesi Biyolojik Bilimler, Doğal Çehre ve Yaşam Topluluğu tarafından Bilim Zirvesi düzenlendi

Trakya Üniversitesi Biyolojik Bilimler, Doğal Çehre ve Yaşam Topluluğu tarafından "Bilim Zirvesi" programı düzenlendi.

Biyolog Yazar Prof. Dr. Ali Demirsoy, Balkan Yerleşkesi'ndeki Türkan Sabancı Kültür Merkezindeki programda küresel ısınmanın dünyayı tehdit ettiğini söyledi.

Küresel ısınmaya doğal ve insansı etmenler ile sera gazlarının neden olduğunu belirten Demirsoy, "Buzulların erimesi ve bu nedenle koyu kara göründü, orman yangınları, tektonik olaylar, mobius döngüsü, ozon tabakasının yırtılması, çimento üretimi, sanayi ve insan işlevleri ile metan çıkışını başlıca küresel ısınma nedenleri arasında gösterebiliriz." dedi.

Küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek için dünyanın birçok yerinde çalışmalar yapıldığına değinen Demirsoy, bundan tüm insanlığın sorumlu olduğunu dile getirdi.

Programda, kanserde likit biyopsi temelli yaklaşımlar, beslenme ve ekolojik denge, biyolojik mücadele, sürdürülebilir kalkınma, çevre araştırmaları ve AB projeleri ile mavi büyüme örneği, biyologarın ve biyolojinin gelecekteki yeri ve önemi, DNA onarımı ve sirkadiyen ritim, çöp gıdalar ve artan kanserler, çevre ve sürdürülebilirlik, deprem ve farkındalık, biyologların önemli bir istihdam alanı olarak ilaç sektörü konularında sunumlar da yapıldı.