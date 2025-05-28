Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu'ndan 143 Mezun Verdİ

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu'ndan 143 Mezun Verdİ
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Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 143 öğrenci için düzenlenen tören, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve Okul Müdürü Prof. Dr. Ünal Gelgeç, mezunları tebrik etti ve yeni hayatlarında başarılı olmalarını diledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arda Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversitenin Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, 143 mezuniyet sevinci yaşadı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Mezun olan öğrencilerin hayatlarında yeni bir dönemin başladığını belirten Prof. Dr. Hatipler, "Arda Meslek Yüksekokulu'nun bugün mezun olan öğrencilerime bundan sonraki yaşamlarında insan odaklı olmayı, her şeyden önce insanı öncelemenizi, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' çizgisini muhafaza etmenizi arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Samimiyet, süreklilik, çalışma ve gayret bundan sonraki hayatınızın rehberi olsun, ışığı olsun." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Prof. Dr. Ünal Gelgeç ise eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin meslek yaşamlarına başlayacaklarını belirterek, mezunları tebrik etti.

Okul birincisi Kardelen Çoban'ın konuşması ve meslek andının okunmasının ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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