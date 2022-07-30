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Trakya Üniversitesi, aday öğrencilere hazırladığı video kliple seslendi

Trakya Üniversitesi, aday öğrencilere hazırladığı video kliple seslendi

Trakya Üniversitesi, tercih aşamasındaki öğrencilere "Her şey seninle güzel" şarkısına hazırladığı video kliple seslendi.

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Trakya Üniversitesi, tercih aşamasındaki öğrencilere "Her şey seninle güzel" şarkısına hazırladığı video kliple seslendi.

ÖSYM'nin 2022 YKS sonuçlarını açıklamasıyla aday öğrencileri tercih heyecanı sardı.

Trakya Üniversitesi de "Seni heyecanla bekliyoruz!" sloganıyla hazırladığı video kliple aday öğrencileri üniversite ailesine katılmaya davet etti.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Melih Kibar ve Çiğdem Talu'nun "Her şey seninle güzel" şarkısı, araştırma görevlisi Gizem Alkan ve Gizem Sancaklı tarafından seslendirildi.

Klipte üniversitenin farklı kampüslerinden görüntüler yer alırken, şarkının sözleri de öğrencilere uyarlandı.

Öğrencilere, "Her şey seninle güzel bu ödev bu sınav bile, içimdeki bu umut gözümdeki ışık bile, doyamadığın bir anda mezuniyet gelip çatsa seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana" sözleriyle tercihlerini Trakya Üniversitesi'nden yana kullanmaları çağrısı yapılıyor.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

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