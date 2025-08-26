Trakya Üniversitesi 2025 YKS Yerleştirme Sonuçlarında Tüm Bölümleri Doldurdu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversitenin tüm bölümlerinin yüzde 100 dolduğunu belirtti.

Balkan Kongre Merkezi Senato salonunda göreve gelişinin birinci yılı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Hatipler, çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Hatipler, üniversitede dijitalleşme ve yapay zeka, kalite ve akreditasyon, yeni açılan ve dönüşen bölümler, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, yapı ve onarım ile hastane hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Yks sonuçlarına göre üniversitedeki bölümlerin doluluk oranlarına yönelik soruya ilişkin Hatipler, ön lisans ve lisans programlarının yüzde 100 dolu olduğunu söyledi.

Özellikle Tıp Fakültesi başta olmak üzere sağlık alanındaki bölümlerin ise yüzde 110 ve yüzde 115 doluluğa ulaştığını anlatan Hatipler, "Bu oran şöyle yükseliyor. Uluslararası öğrencilerle bu kontenjana artılar ilave ediyoruz." dedi.

Bu yıl üniversiteye 7 bin 600 öğrencinin kaydolacağını anlatan Hatipler, üniversitenin toplam öğrenci sayısının 43 bine ulaştığını kaydetti.

Hatipler, Trakya Üniversitesi'nde 14 fakülte, 5 enstitü, 4 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar ve 38 araştırma ve uygulama merkezinin olduğunu dile getirdi.

Üniversitede okuyacak öğrencilerin kendilerini evlerinde gibi hissetmesi için akademik ve teknik personelin fedakarca çalıştığını anlatan Hatipler, bilime ve eğitime katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ da toplantıda yer aldı.