Trakya Üniversitelerinde Öğrenci Kayıtları Başladı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki üniversitelerde öğrenci kayıtları başladı.

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) 2025-2026 akademik yılı öğrenci kayıtları Balkan Kongre Merkezi'nde törenle başladı.

Kayıt törenine katılan TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, farklı bölümlerden 11 öğrencinin kaydını yaptı.

Rektör Hatipler, gazetecilere yeni dönem için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

TÜ'yü kazanan öğrencilerin kayıt yaptırmaya başladığını belirten Hatipler, "Yaklaşık 8 bin civarında yeni öğrencimiz var. Geçen yıl 5 bin 300 öğrenci mezun etmiştik. Onların yerine 8 bin öğrencimizi alıyoruz. Bu da şehrimiz ve üniversitemiz için bir büyüme işareti. Büyüyerek, ilerleyerek, güçlü bir şekilde bu eğitim öğretim yılını güzelliklerle tamamlamak arzusundayız. Öğrencilerimize başarılı bir eğitim dönemi diliyorum." dedi.

Hatipler, TÜ'yü tercih eden öğrencilerin başarı sıralamasının her yıl daha da yükseldiğini ifade etti.

Tıp Fakültesini kazanan Zeynep Gül Kırbıyık ise Edirne'yi ve üniversiteyi çok beğendiğini söyledi.

Okulun başlamasını heyecanla beklediğini belirten Kırbıyık, tüm öğrencilere başarılı bir yıl diledi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) öğrenci kayıtları başladı.

Kayalı Kampüsünde oluşturulan kayıt merkezine gelen öğrenciler, işlemlerini gerçekleştiriyor.

Öğrencilere, kayıt işlemlerinin ardından öğrenci belgeleri veriliyor.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak da kayıt merkezini gezerek görevli personel ve kayıt için gelen öğrencilerle sohbet etti.

Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür eden Ak, gazetecilere, yeni öğrencileri karşılamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.

Üniversitenin her geçen yıl hem akademik hem de fiziki altyapısıyla gelişimini sürdürdüğünü ifade eden Ak, öğrencilere çağdaş, yenilikçi ve nitelikli bir eğitim ortamı sunduklarını kaydetti.

Sadece meslek kazandıran değil, aynı zamanda düşünen, araştıran, topluma katkı sağlayan bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ak, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizi, Trakya'nın bu güzel şehrinde, huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamında ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yeni akademik yılımızın tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Üniversitemizi tercih eden tüm gençlerimize başarılı ve umut dolu bir gelecek temenni ediyorum." diye konuştu.

Ak, bu yıl 4 bin 393 öğrencinin kayıt yaptıracağını bildirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne gelen öğrenciler de kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor.