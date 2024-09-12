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Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde 'Çeltik Tarla Günü' etkinliği yapıldı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen 'Çeltik Tarla Günü' etkinliğinde çeltik üretimi hakkında konuştu. Programda çiftçilere yeni çeşitler hakkında bilgi verildi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Çeltik Tarla Günü" etkinliği yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Enstitü bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 40'ından fazlasının Edirne topraklarında yapıldığını söyledi.

Edirne'nin çeltik üretiminin lokomotif kenti olduğunu belirten Sezer, "Kentte üreticilerimiz tarafından bilinçli tarım yapılıyor. Yeniliğe açık çiftçilerimiz bizi mutlu ediyor. Her gün bu yeniliklerden nasıl faydalanabiliriz ve verimi artırabiliriz anlayışı içindeler." dedi.

Sezer, kentte sulu tarımın yaygınlaştırılması için de önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Edirne'deki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 50'sinin sulandığını dile getiren Sezer, DSİ ve İl Özel İdaresinin çalışmalarıyla sulu tarımın daha da yaygınlaştırılacağını belirtti.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de çeltik ıslah çalışmalarında ülkesel koordinatörlük üstlenen kurumda 1970'li yıllardan bugüne 83 çeltik çeşidinin geliştirildiği bilgisini verdi.

Islah çalışmalarının uzun araştırma ve saha denemelerini kapsadığını ifade eden Tülek, bu yıl 3 yeni çeltik çeşidini çiftçilerin hizmetine sunduklarını söyledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da etkinlikte konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından deneme sahaları gezildi, konuklara yeni çeşitlere ilişki bilgi verildi.

Etkinlik, sembolik hasadın ardından sona erdi.

Programa, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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