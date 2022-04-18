TRAKYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

KIRKLARELİ (DHA) - TRAKYA'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giren bölgede Edirne'nin Bulgaristan sınırı, Kırklareli'nin Kofçaz, Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçesinde yüksek kesimler kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Trakya'yı etkisi altına aldı. Dün bölgede yağmur yağışı yaşanırken, gece yarısından itibaren Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesimi ile Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Dereköy Sınır Kapısı kesiminde kar kalınlığı yer yer 10 santime ulaştı. Süleymanpaşa'nın beyaza bürünen Ormanlı Mahallesi'nin muhtarı Şahin Esen, kar yağışını görünce şaşırdıklarını söyledi. Esen, Aslında her yıl bir yağış oluyordu. Yağmur, fırtına gibi. Ancak bu yıl kar yağışı bizi açıkçası şaşırttı. Tek korkumuz meyve ağaçlarının don yaşanırsa onlara sıkıntı olur dedi.

Yüksek kesimlerine kar yağışının etkili olduğu Trakya'da hava sıcaklıkları da 3 dereceye kadar düşerken, alçak kesimlerde de yer yer yağmur yağışı sürüyor.