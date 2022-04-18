Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:

Tekirdağ'da il merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oluyor.

Tekirdağ'da il merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oluyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın akşama kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İlçelerde de sağanak aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Kentin Ganos Dağı gibi yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar etkili oluyor.

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title