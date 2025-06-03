Trakya'nın Mayıs Ayı İhracatı 204 Milyon Doları Aştı

Trakya'nın Mayıs Ayı İhracatı 204 Milyon Doları Aştı
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan mayıs ayında toplam 204 milyon 416 bin 190 dolar ihracat yapıldı. Tekirdağ, bölgede 182 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, Kırklareli ve Edirne sırasıyla 13 milyon ve 9 milyon dolar ile takip etti.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan mayıs ayında 204 milyon 416 bin 190 dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, mayıs ayında bölgede en çok ihracat 182 milyon 2 bin 970 dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi.

Bölgenin ihracatında lokomotif konumundaki Tekirdağ'ı, 13 milyon 318 bin 310 dolarla Kırklareli, 9 milyon 94 bin 910 dolarla Edirne izledi.

Trakya'dan ihracatta hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörleri ilk sıralarda yer aldı.

En çok ihracat Tekirdağ'da demir ve demir dışı metaller sektöründen, Kırklareli ve Edirne'den ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen yapıldı.

Ülkeler bazında en çok ihracat Tekirdağ ve Kırklareli'nden Almanya'ya, Edirne'den ise Bosna Hersek'e gerçekleştirildi.

İhracat verilerine göre, ocak-mayıs döneminde Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan toplam 910 milyon 95 bin 270 dolar ihracat yapıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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