Trakya'nın doğurganlık hızı istatistikleri açıklandı

Trakya'da 2022 yılında doğurganlık hızı yüksek olan il Tekirdağ oldu.

Trakya'da 2022 yılında doğurganlık hızı yüksek olan il Tekirdağ oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın 2022 yılı doğurganlık hızı istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 35 bin 795 bebek canlı doğdu.

Buna göre, Trakya'da doğurganlık hızı yüksek olan il 1,53 çocuk ile Tekirdağ olarak tespit edildi.

Kırklareli ve Edirne ise bu oran 1,31 olarak belirlendi.