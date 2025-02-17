Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale'de başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde "Geçmişin İzinde Geleceğini Keşfet" mottosuyla düzenlenen "Trakya Kariyer Fuarı" başladı.

Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi paydaşlığında ve ilgili şehir valiliklerinin destekleriyle Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen fuarın açılış programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin organize ettiği kariyer fuarlarının geleneksel hale geldiğini, bu bağlamda gençlerin fuara ilgi göstermesi ve işverenlerle buluşmalarının önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Bakanlık ve İŞKUR olarak gençlere verdikleri hizmetlere değinen Alpkan, "İŞKUR Gençlik Programı üniversitelerde bu dönem 100 bin, önümüzdeki dönem 200 bin ve 5 yıl içinde toplam 1 milyon öğrencimizi iş hayatına hazırlama konusunda büyük bir fırsat sunuyor. Trakya ve Güney Marmara'daki üniversitelerimizde de gençlerimiz buna çok yüksek bir teveccüh gösteriyorlar." diye konuştu.

Alpkan, mesleki ve teknik bilgilerin hem teorik hem de pratik olarak öğrenciyken en iyi şekilde öğrenilmesinin önemini vurguladı.

Böyle bir disiplinle yetişip iş hayatına hazır hale gelen öğrencilerin nitelik açığını en aza indireceklerini, işverenler tarafından istihdam edileceklerini belirten Alpkan, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda işverenlerin kariyer fuarlarına ve öğrencilerin nitelik kazanmasına destek vermeleri çok önemli. İnsan kaynağımız çok değerli. Halen Avrupa'ya kıyasla genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Yaş ortalaması 50'nin üzerine çıkmış gelişmiş ülkelere kıyasla bizim hala 30'lu yaşlarda medyan yaşımız var. Dolayısıyla bu sermayeyi işverenlerin de değerli görmeleri ve yatırım yapmaları çok önemli."

"Amacımız mezuniyet sonrası bir hayat çizgisi oluşturabilmeniz"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da Trakya Kariyer Fuarı'nın gençler için düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü biz her birinizin birbirinizden farklı olduğunuzu ve farklı yeteneklerinizin olduğunu biliyoruz. Sizlere inanıyoruz. Amacımız, yetenekleriniz doğrultusunda ülkemizin kamu sektörünü, özel sektörünü ve sivil toplum alanını iyi tanımanız, etkileşim içinde olmanız, bu sayede mezuniyet sonrası bir hayat çizgisi oluşturabilmeniz, doğru adımlar atabilmeniz."

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu de gençlerin kariyer planlamalarına yön vermek, onları iş dünyasıyla buluşturmak ve istihdam olanaklarını artırmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Alpkan ve beraberindekiler daha sonra fuar alanına kurumlar ve özel sektör kuruluşlarınca kurulan stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

40 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Trakya Kariyer Fuarı, genç yetenekleri, bölgedeki ve ulusal düzeydeki sektör temsilcileriyle buluşturarak öğrenci ve mezunların kariyer yolculuklarına ışık tutmayı, kurumsal işbirliklerini güçlendirmeyi ve Trakya bölgesinin ekonomik-sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

40 binin üzerinde öğrenci ve mezunun ziyaret etmesi beklenen fuara 250'yi aşkın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış kamu kurumu, özel sektör firmaları ve sivil toplum kuruluşları katılırken, 150'ye yakın atölye çalışması, panel, seminer, söyleşi ve network etkinliği gerçekleştirilecek.

Ayrıca Çanakkale Zaferi'nin 110. yılına özel olarak öğrencilere 110 sürpriz hediye verilecek.

Trakya Kariyer Fuarı'nın açılışına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Raif Cergibozan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.