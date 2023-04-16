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Trakya ile Çanakkale çevreleri için gök gürültülü yağış uyarısı

Trakya ile Çanakkale çevreleri için gök gürültülü yağış uyarısı

Güncel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ile Çanakkale çevreleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ile Çanakkale çevreleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saat süresince Tekirdağ ve Çanakkale'nin batısı, Edirne'nin güneyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi Çanakkale Edirne Güncel Haberler

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