Trakya için 'sağanak' uyarısı (2)

YAĞMUR YAĞDI, DOLU ETKİLİ OLDU, MAÇ ERTELENDİ

Edirne'de saat 15.00 sıralarında başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle sokak ve caddeler suyladoldu, trafikte aksamalar yaşandı. Birçok kişi yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan kaçmak isteyenler, dükkan saçakları altına sığındı. Kent merkezinde dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışı, özellikle Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nin de bulunduğu 1'inci Murat Mahallesi ile Abdurrahman Mahallesi'nde etkisini gösterdi. Dolu nedeniyle bazı zeminlerin beyaz örtü ile kaplandığı görüldü.

Türkiye 3'üncü Lig 1'inci grupta oynanan Edirnespor- Yomraspor maçının ikinci yarısı, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi. Orta hakem Serkan Pınar, devre arasında zeminin su dolması nedeniyle 1-1 süren maçın ertelendiğini duyurdu. Maç, yarın saat 14.00'te kaldığı yerden oynanacak.

Olgay GÜLER/EDİRNE,