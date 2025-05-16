Trakya İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Trakya İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
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MGM, Trakya'da bu gece yarısından itibaren etkili olacak kuvvetli yağışlar için uyarıda bulundu. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), bu geceden itibaren Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu gece yarısından sonra Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, "Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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