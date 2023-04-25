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Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın, Trakya için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın, Trakya için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Trakya Bölgesi Kırklareli Güncel Haberler

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