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Trakya için fırtına uyarısı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Trakya için fırtına uyarısı

Trakya'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

İSTANBUL (AA) - Trakya'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bölge genelinde yarın sabahtan itibaren kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İlker Gürel - Güncel

Trakya Bölgesi, Meteoroloji, İstanbul, Fırtına, Güncel, Haberler

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