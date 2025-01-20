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Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Müdürü Yılın Karelerine Oy Verdi

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Müdürü Yılın Karelerine Oy Verdi
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Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy kullandı. Kınık, 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor', 'Günlük Hayat' ve 'Özgür Suriye' kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Kınık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kınık, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" ve "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğraflarına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" adlı fotoğrafını tercih eden Kınık, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" isimli fotoğrafını seçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ise "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" fotoğrafını oylarken, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" karesini oylayan Ak, "Spor" kategorisinde de Hakan Burak Altunöz'ün "Kafa topu" karesine oy verdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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