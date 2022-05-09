Trakya Ensemble, Kadıköy'de müzikseverlerle buluşacak
AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Trakya Ensemble,Kurukahveci Mehmet Efendi desteği ile her pazar düzenlenen Kahve Konserleri'nde sahne alacak.
Trakya Ensemble,Kurukahveci Mehmet Efendi desteği ile her pazar düzenlenen Kahve Konserleri'nde sahne alacak.
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı akademisyenlerinden oluşan topluluk, 15 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde konser verecek.
Prof. Ahmet Hamdi Zafer tarafından 2015'te kurulan topluluk, F. Schubert'in "Alabalık Beşlisi" olarak anılan Piyanolu Beşli La Majör D. 667 Alabalık" eseriyle M. Pekov'un "Tango", Goran Bregovic'in "Tango" adlı eserlerini yorumlayacak.
Konsere gelenler, Kurukahveci Mehmet Efendi'nin "1871-2021 Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları'nın 150 Yılı" kitabını da Süreyya Operası fuaye alanında inceleyebilecek.
AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel