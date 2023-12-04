Üye Girişi
Haberler

Trakya'dan Kasım Ayında 169 Milyon Dolarlık İhracat

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan kasım ayında 169 milyon 103 bin 11 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Trakya'nın ihracatında geçen yıla göre artış yaşandı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan kasım ayında 169 milyon 103 bin 11 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre Trakya'nın ihracatında 12 milyon 477 bin 13 dolar artış kaydedildi.

Trakya'da, ihracat rakamlarında lider konumunda bulunan il Tekirdağ oldu.

Gerçekleştirdiği dış satıma göre bölgede Kırklareli ikinci, Edirne ise üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu üç ilin geçen yılın aynı dönemine göre ihracat rakamları artış gösterdi. Trakya illerinden kasım ayında 169 milyon 103 bin 11 dolarlık ihracat kaydedildi.

Tekirdağ'ın ihracatı geçen yıl kasım ayında 135 milyon 877 bin 19 dolar iken, bu yılın aynı ayında 145 milyon 276 bin 97 dolara yükseldi.

Kırklareli'nde de 2022 yılı kasım ayında 14 milyon 922 bin 24 dolar olan ihracat, geçen ay 16 milyon 24 bin 25 dolara çıktı.

Edirne'den ise geçen yıl kasım ayında 5 milyon 826 bin 55 dolar olarak gerçekleştirilen dış satım, geçen ay 7 milyon 801 bin 89 dolara ulaştı.

Sektörel bazda Tekirdağ, en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat yaparken, Kırklareli ve Edirne ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe dış satım gerçekleştirdi.

Tekirdağ ve Kırklareli geçen ay en çok dış satımı Almanya'ya, Edirne ise Bosna-Hersek'e yaptı.

Trakya'dan yılın 11 aylık sürecinde yapılan ihracat da 1 milyar 943 milyon 932 bin 43 doları buldu. Bu sayı geçen yıl 11 aylık süreçte ise 1 milyar 708 milyon 835 bin 29 dolardı.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Bölgesi Kırklareli İhracat Edirne İhracat Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

5 AYLIK ENFLASYON ORANI 2023: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar? Kasım ayı enflasyon oranı ne? TÜİK enflasyonu yüzde kaç açıkladı? Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç? Fatih Ürek kimdir? 2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? Fatih Ürek biyografisi! Hasan Arat yönetim kurulu listesi belli oldu mu, kimler var? Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat kimdir, ne iş yapıyor? Bugün hava yağmurlu mu? 4-5 Aralık hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı? MasterChef dün akşam kim elendi? 3 Aralık MasterChef hangi yarışmacı elendi? Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi mi? Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ne zaman evlendi? Sedat Ergin kimdir? Halk Tv konuğu Sedat Ergin kaç yaşında, nereli? Sedat Ergin biyografisi! Ekrem İmamoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 4 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 2. Sayfa CANLI İZLE! 4 Aralık Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa son bölümde neler oldu? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı izle! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (4 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title