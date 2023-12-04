Trakya'dan Kasım Ayında 169 Milyon Dolarlık İhracat

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan kasım ayında 169 milyon 103 bin 11 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Trakya'nın ihracatında geçen yıla göre artış yaşandı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan kasım ayında 169 milyon 103 bin 11 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre Trakya'nın ihracatında 12 milyon 477 bin 13 dolar artış kaydedildi.

Trakya'da, ihracat rakamlarında lider konumunda bulunan il Tekirdağ oldu.

Gerçekleştirdiği dış satıma göre bölgede Kırklareli ikinci, Edirne ise üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu üç ilin geçen yılın aynı dönemine göre ihracat rakamları artış gösterdi. Trakya illerinden kasım ayında 169 milyon 103 bin 11 dolarlık ihracat kaydedildi.

Tekirdağ'ın ihracatı geçen yıl kasım ayında 135 milyon 877 bin 19 dolar iken, bu yılın aynı ayında 145 milyon 276 bin 97 dolara yükseldi.

Kırklareli'nde de 2022 yılı kasım ayında 14 milyon 922 bin 24 dolar olan ihracat, geçen ay 16 milyon 24 bin 25 dolara çıktı.

Edirne'den ise geçen yıl kasım ayında 5 milyon 826 bin 55 dolar olarak gerçekleştirilen dış satım, geçen ay 7 milyon 801 bin 89 dolara ulaştı.

Sektörel bazda Tekirdağ, en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat yaparken, Kırklareli ve Edirne ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe dış satım gerçekleştirdi.

Tekirdağ ve Kırklareli geçen ay en çok dış satımı Almanya'ya, Edirne ise Bosna-Hersek'e yaptı.

Trakya'dan yılın 11 aylık sürecinde yapılan ihracat da 1 milyar 943 milyon 932 bin 43 doları buldu. Bu sayı geçen yıl 11 aylık süreçte ise 1 milyar 708 milyon 835 bin 29 dolardı.