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Trakya'dan giden ekipler depem bölgesinde enerji sürekliliği için çalışıyor

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Trakya'dan giden ekipler depem bölgesinde enerji sürekliliği için çalışıyor

Trakya'dan, "asrın felaketi"ni yaşayan deprem bölgesine giden enerji ekipleri, Kahramanmaraş'ta enerji sürekliliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya'dan, "asrın felaketi"ni yaşayan deprem bölgesine giden enerji ekipleri, Kahramanmaraş'ta enerji sürekliliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamada, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde görevli arıza bakım ve onarım ekiplerinin, AFAD koordinesinde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ile diğer bölgelerin enerji talebini karşılamak için depremin meydana geldiği günden itibaren çalışmalara katıldığı belirtildi.

Deprem nedeniyle zarar gören hatlarda çalışmaların devam ettiğin aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TREDAŞ, üst düzey yöneticiler, işletme müdürleri, mühendisler ve saha personellerinin de dahil olduğu toplam 82 çalışan ile afet bölgesinde enerji sürekliliği için çalışıyor. Diğer yandan TREDAŞ ekipleri, 3 yardım malzemesi dolu kamyon, 3 sepetli araç, 13 tam teşekküllü pikap, 12 arazi aracı, biri 22 kva teleskopik jeneratör olmak üzere toplam 11 jeneratör ile depremden etkilenen vatandaşların yanında oldu."

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Kaynak: AA / Güncel

Trakya Bölgesi Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler

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