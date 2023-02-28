Trakya'dan deprem bölgesine bugüne kadar 1059 yardım tırı sevk edildi Güncel Haberler Depremden etkilenen illere yardım ve desteklerin sürdüğü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan, depremlerin meydana geldiği günden bu yana 1059 tır yardım bölgeye gönderildi. Depremden etkilenen illere yardım ve desteklerin sürdüğü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan, depremlerin meydana geldiği günden bu yana 1059 tır yardım bölgeye gönderildi. Edirne'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi'nde yardımlar toplanıyor. Yardımlar buradan afet bölgesine sevk ediliyor. Kentten bugüne kadar deprem bölgesine 300 yardım tırı gönderildi. Avrupa ülkelerinden gelen 1580 tır yardım malzemesi de ilde tasnif edildikten sonra AFAD koordinasyonunda bölgeye sevk edildi. Edirne'ye gelen afetzedelerin ihtiyaçları da Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sosyal marketlerden ücretsiz karşılanıyor. Kırklareli Kırklareli'nde de Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesine yardımlar sürüyor. Depremlerin etkilendiği kentlere yönelik başlatılan kampanya kapsamında Gençlik Merkezinde yardımlar toplanıyor. Kentten şu ana kadar 327 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi. Tekirdağ Tekirdağ'da devam eden yardım kampanyası çerçevesinde ihtiyaç malzemeleri AFAD'ın deposunda toplanıyor. Bu malzemeler, gelen talep doğrultusunda deprem bölgesine ulaştırılıyor. Kentten depremin olduğu ilk günden bu yana 432 tır yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kırklareli Tekirdağ Edirne Deprem Güncel Haberler

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