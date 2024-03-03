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Trakya'dan 178 Milyon Dolarlık İhracat

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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 178 milyon 7 bin 490 dolarlık ihracat yapıldı. Tekirdağ, ihracat rakamlarıyla ön plana çıkan il oldu.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 178 milyon 7 bin 490 dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Trakya'da, deniz ve kara yolu ulaşımı açısından avantajlı konumda bulunan ve gelişmiş sanayisi ile üretim kapasitesini artıran Tekirdağ, ihracat rakamlarıyla ön plana çıkan il oldu.

Bölgenin geçen ayki ihracatında Kırklareli ikinci, Edirne ise üçüncü sırada yer aldı.

İhracat arttı

Tekirdağ'ın ihracatı geçen yıl şubat ayında 142 milyon 816 bin 930 dolar iken, bu yılın aynı ayında 151 milyon 139 bin 50 dolara yükseldi.

Kırklareli'nde de 2023 yılı şubat ayında 15 milyon 174 bin 150 dolar olan ihracat, geçen ay 19 milyon 352 bin 320 dolara çıktı.

Edirne'den ise geçen yıl şubat ayında 6 milyon 61 bin 460 dolar olan dış satım, geçen ay 7 milyon 516 bin 120 dolara ulaştı.

Sektörel bazda Tekirdağ'dan, en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat yapılırken, Kırklareli ve Edirne ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ön plana çıktı.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat sırasıyla 29 milyon 92 bin 630 dolar ile Almanya'ya, 14 milyon 446 bin 720 dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, 6 milyon 271 bin 700 dolar ile İspanya'ya gerçekleştirildi.

Kırklareli'nden en fazla ihracat ise 3 milyon 948 bin 700 dolar ile Almanya, 1 milyon 841 bin 510 dolar ile Bulgaristan, 1 milyon 329 bin 320 dolar ile Kenya'ya yapıldı.

Edirne'nin en çok dış satım yaptığı ülkeler ise 1 milyon 225 bin 970 dolarla Bosna-Hersek, 1 milyon 56 bin 550 dolarla Bulgaristan, 923 bin 810 dolarla Yunanistan oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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