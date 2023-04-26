Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yarın başlayacak.

Trakya'da Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy??????? sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Oy verme işlemi için Edirne ve Kırklareli il seçim kurulları sınır kapılarındaki hazırlıklarını tamamladı.

İl seçim kurulları, sınır kapılarında belirlenen peronlarda oy verme paravanı ve sandıklar yerleştirdi.

Kapıkule'ye giriş, çıkış ve gar olmak üzere 3, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarına ise 1'er sandık kuruldu.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi yarın saat 08.00'da başlayıp 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek. Sınır kapılarında oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek.

Sınır kapılarında kimler ve nasıl oy kullanılacak?

Gümrükte oy kullanmak isteyen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sınır kapılarında belirlenen perona gelerek oy kullanmak istediğini belirtecek.

Sandık kurulu başkanı, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden seçmenin, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığı kontrol edecek, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığını sorgulayacak.

Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş oy pusulası ve zarfıyla mührü alarak, kapalı oy verme yerine gidecek ve oyunu kullanacak.