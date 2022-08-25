İmam Hatip Mezunları Derneği'nden sanatçı Gülşen'e suç duyurusu

Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun imam hatiplerle ilgili sözlerine tepkiler gelmeye devam ederken, Aydın İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (AYİMDER) de adliyeye gelerek suç duyurusunda bulundu.

Popçu Gülşen'in bir konserinde sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözlerine ülke genelinde tepkiler gelmeye devam ediyor. Aydın İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (AYİMDER) ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile birlikte Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sanatçı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydın Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştiren dernek üyeleri sanatçı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, yaşananları "saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Yaşanan olayı toplumun fay hatları ile oynamak olarak değerlendiren Dernek Başkanı Akın Aksu; "İmam Hatip Okulları, geçmişten bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiren gözbebeğimiz okullarımızdır. Bu okullar kurulduğu günden itibaren milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olmuş, milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirmiştir. Her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. İmam Hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması, toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz" dedi.

"Sineye çekmeyeceğiz"

Hukuk önünde hesap soracaklarını sözlerine ekleyen Aksu; "Bugün İmam Hatip Okullarımızda okuyan yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsad etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mensupları olarak bugün tüm illerimizde bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız" dedi.

Basın açıklamasının ardından adliyeye giden dernek üyeleri, Cumhuriyet Savcılığı'na sanatçı Gülşen hakkındaki suç duyurusu dilekçesini teslim etti.

Adliye önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına birçok STK temsilcileri ile birlikte AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de katıldı. - AYDIN