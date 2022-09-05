Okullarda uyum eğitimi başladı Güncel Haberler Konya'daki ilkokul birinci sınıflarda ve anaokullarında uyum eğitimi başladı. Konya'daki ilkokul birinci sınıflarda ve anaokullarında uyum eğitimi başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar velileriyle okullara gitti. Öğrenim görecekleri okullara aileleriyle gelen öğrenciler, okula başlamanın mutluluğunu yaşadı. Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlkokulu'na sabah saatlerinde gelen öğrenciler ile velilere uyum eğitimi programı kapsamında bilgi verildi. Öğrencilerin heyecanlı ve sevinçli olduğu görüldü. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran milli eğitim bakanlığı Konya Güncel Haberler

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