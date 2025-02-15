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Trakya'daki Barajların Su Seviyesi Artıyor

Trakya'daki Barajların Su Seviyesi Artıyor
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Trakya bölgesinde son dönemde devam eden yağışlar, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki barajların su seviyelerini artırdı. 14 barajda toplam 493 milyon metreküp su depolanırken, en dolu baraj Hamzadere oldu.

Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini arttırdı.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj, 12 Aralık-13 Şubat tarihlerindeki yağışlarla 62 milyon 906 bin metreküp su aldı.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı, barajlara katkı sağlamaya devam ediyor. Yaz aylarında kuruma noktasına gelen barajlar karın erimesiyle dolmaya başladı.

Barajlara akan dereler su seviyesinin artmasına katkı sunuyor.

En fazla su Hamzadere, en az ise Türkmenli barajlarında

Trakya'da en fazla doluluk oranına sahip baraj ise Edirne'nin Hamzadere Barajı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu barajda 176 milyon 45 bin metreküp su bulunuyor.

Su seviyesi en az olan baraj ise Tekirdağ'ın Türkmenli Barajı. 15 milyon 290 bin metreküp su depolama hacmine sahip barajda 1 milyon metreküp su bulunuyor.

Edirne'de 6 barajda geçen yılın aralık ayında 184 milyon 673 bin metreküp su seviyesi ölçülürken, son yağışlarla bu yılın şubat ayında 253 milyon 670 bin metreküpe yükseldi.

Tekirdağ'da ise geçen yılın aralık ayında 154 milyon 160 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, bu yılın şubat ayında 146 bin 915 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kentte yağışlara rağmen 4 barajdaki su seviyesi ise 7 milyon 245 bin metreküp geriledi.

Kırklareli'nde de geçen yılın aralık ayında 91 milyon 410 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, bu yılın şubat ayında 92 milyon 564 bine yükseldi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su miktarı, geçen yılın aralık ayında 430 milyon 243 bin, bu yılın şubat ayında ise 493 milyon 149 bin metreküp olarak ölçüldü.

Son yağışlarla 14 barajın doluluk oranı geçen yılın şubat ayındaki doluluk oranlarını yakalamış oldu.

Barajların 12 Aralık 2024 ve 13 Şubat 2025 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL12.12.2024 Hacim (milyon m3)12.12.2024 Doluluk Oranı %13.02.2025 Hacim (milyon m3)13.02.2025 Doluluk Oranı %
SÜLOĞLUEDİRNE13,6343013,63430
ALTINYAZIEDİRNE0,75822,5807
HAMZADEREEDİRNE130,05063176,04585
KADIKÖYEDİRNE4,84993,9697
SULTANKÖYEDİRNE13,3304921,97481
Y.KARPUZLUEDİRNE22,0525035,46880
ARMAĞANKIRKLARELİ22,4854325,42649
ÇAYIRDEREKIRKLARELİ17,7586219,44568
KAYALIKÖYKIRKLARELİ19,4051316,38111
KIRKLARELİKIRKLARELİ31,7622831,31228
ÇOKALTEKİRDAĞ136,61367127,49462
KARAİDEMİRTEKİRDAĞ13,6631215,34714
NAİPKÖYTEKİRDAĞ3,209153,06714
TÜRKMENLİTEKİRDAĞ0,67541,0077

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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