Trakya'daki Barajların Doluluk Oranı Yüzde 39
Trakya'da bulunan 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki barajlarda toplam 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmi bulunuyor, mevcut su miktarı ise 430 milyon 243 bin metreküp.
Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü.
DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajda, 430 milyon 243 bin metreküp su bulunuyor.
Buna göre söz konusu barajların doluluk oranı yüzde 39 olarak kaydedildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel