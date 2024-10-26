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Trakya'daki Barajların Doluluk Oranı %36'ya Düşüş Gösterdi

Trakya'daki Barajların Doluluk Oranı %36'ya Düşüş Gösterdi
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Trakya'da bulunan 14 barajın ortalama doluluk oranı %36 olarak ölçüldü. Ağustos ayında %40 olan doluluk, geçen yıl ekim ayında %34 seviyesine ulaşmıştı.

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 36 olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın doluluk oranı 405 milyon 302 bin metreküp ölçüldü.

Ağustos ayında yüzde 40 doluluk oranına sahip 14 barajın su seviyesi, yüzde 36'ya geriledi.

Geçen yıl ekim ayında bu barajların doluluk oranı yüzde 34 olarak kayıtlara geçmişti.

Edirne'de 6 barajın doluluk oranı 154 milyon 121 bin metreküp, Kırklareli'nde 4 barajın doluluk oranı 95 milyon 111 bin metreküp, Tekirdağ'da ise 4 barajın doluluk oranı 156 milyon 70 bin metreküp olarak kaydedildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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