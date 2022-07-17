Trakya'daki Ayçiçeği Tarlalarını Çayır Tırtılları İstila Etti, CHP'li Aygun Trakya'nın Doğal Afet Bölgesi İlan Edilmesi İçin Çağrı Yaptı

Trakya bölgesindeki ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı istilası yaşanıyor. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ'da tırtılların istila ettiği bir ayçiçeği tarlasından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriçci'ye çağrı yaptı. Aygun, "Ayçiçeğine musallat olan çayır tırtılı şu anda bölgenin en büyük tehlikesi. Biz, kafamızı kuma gömmüş uyuyoruz. Sayın Bakan'a Tekirdağ'dan sesleniyorum; Ankara'da oturmayı bırak, gel Trakya'ya. Tekirdağ'da, Edirne'de, Kırklareli'nde sarı çiçeğimize musallat olan çayır tırtılını yerinde gör ve bölgeyi doğal afet bölgesi ilan et diyoruz. Doğal afet bölgesi ilan edin ki çiftçimiz biraz nefes alsın. Görünen tablo içler acısı" dedi.

İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ'daki bir ayçiçeği tarlasında bugün yaptığı açıklamada, bitkilere dadanan çayır tırtıllarını göstererek Vahit Kirişci'ye seslendi. Aygun, şunları söyledi:

"AYÇİÇEĞİ BİTKİSİNE ÇAYIR TIRTILLARI MUSALLAT OLUYOR"

"Tekirdağ, Süleymanpaşa, Mahramlı mahallesindeyiz. Uzun bir dönemden beri feryat ediyoruz. Ayçiçeği bitkisine çayır tırtılları musallat oluyor. Ayçiçeğine musallat olan çayır tırtılı şu anda bölgenin en büyük tehlikesi. Biz, kafamızı kuma gömmüş uyuyoruz. Sayın Bakan'a Tekirdağ'dan sesleniyorum Ankara'da oturmayı bırak, gel Trakya'ya. Tekirdağ'da, Edirne'de, Kırklareli'nde sarı çiçeğimize musallat olan çayır tırtılını yerinde gör ve bölgeyi doğal afet bölgesi ilan et diyoruz. Doğal afet bölgesi ilan edin ki çiftçimiz biraz nefes alsın. Görünen tablo içler acısı. Ayçiçeğinde fotosentezi sağlayan yeşil aksam tamamen bitmiş durumda. Bu bitkiden verim almak o kadar kolay değil.

"GELDİĞİMİZ NOKTADA ÇİFTÇİLERİMİZ DERTLERİYLE BAŞ BAŞA"

Geldiğimiz noktada çiftçilerimiz dertleriyle baş başa. İlaç fiyatları birden artmış, ilaçlamayla ilgili drone bulmak çok zor. Acil kriz masası oluşturun, işi tek bir elden yürütün. Bunu için de Sayın Bakan, acil olarak Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ne gelin ki bu bölgedeki çiftçilerimizin en büyük geçim kaynağı olan ve yaklaşık 800 bin ton ayçiçeği üretimi yapan Trakya'da çiftçilerin dertlerini görün. Yarın yan tarlada ne olacağı belli değil. Tüm Trakya'daki tarlalara musallat olan bu zararlı çayır tırtılı, çiftçimizin şu anda korkulu rüyası. Çiftçimiz ne yapacağını, nasıl işlem yapacağını bilmiyor. Ortada kalmış, tek başına çare arıyor. Vatandaş, şu anda ne ilaç bulursa onu kullanmaya çalışıyor. Yakın zamanda can kaybı olursa bunun hesabını hiç kimse veremez. Çiftçi, bulduğu sırt pompasıyla, değişik yöntemlerle çare arıyor. Çözüm için ya uçakları uçurun ya da tek bir elden drone kullanımını sağlayın. Ülkenin neresinde ne kadar drone varsa Trakya'ya getirin. Çiftçimizin tek bir elden bu işlemi yapmasını sağlayın.

"GÜBRE, İLAÇ, MAZOT MALİYETLERİ ORTADAYKEN ŞİMDİ DE TARLALARINA ÇAYIR TIRTILI MUSALLAT OLDU"

Küçük çiftçinin şu anda sorunla baş başa kaldığını görüyoruz. Buna da çare olmak için bir kriz masası çerçevesinde bu işlemin yürütülmesi gerekiyor. İlaç fiyatları almış başını gitmiş, şu anda bir kontrol mekanizması yok. Klimalı odalarda toplantılarla olmaz; gelin, vatandaşın derdine hep beraber çare olalım. Çiftçilerimizin bankalara, Tarım Kredi Kooperatifine borcu var. Zaten gübre, ilaç, mazot maliyetleri ortadayken şimdi de tarlalarına çayır tırtılı musallat oldu. Doğal afet ilan edin, tarım sigortasını ilan edin ki çiftçilerimizin sigortadan faydalanmasını sağlayarak mağduriyetini giderelim."

ANKA / Güncel