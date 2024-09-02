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Trakya'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar velileriyle birlikte okula geldi. Öğrenciler sınıflara alınırken heyecanlı bir başlangıç yaşadılar.

Trakya'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Edirne'de, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar velileriyle okula geldi.

Kurtuluş İlkokulu'nda sıraya giren öğrenciler törenin ardından sınıflara girdi.

Öğretmenleriyle birlikte okulu gezen öğrenciler, okula başlamanın heyecanını yaşadı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de öğrenciler velileri ile okullara geldi.

Atatürk İlkokulu bahçesinde sıraya giren öğrenciler saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okudu.

Ardından öğrenciler dersliklere alındı.

Tekirdağ'da da okula aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, düzenlenen törenin ardından sınıflara alındı.

Sınıfta öğretmenleriyle tanışan öğrenciler daha sonra öğretmenlerinin eşliğinde okulu gezdi.

Bazı aileler ise çocuklarını okul dışında bekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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