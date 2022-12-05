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Trakya'da zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

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Trakya'da zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Trakya'da zincir marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Trakya'da zincir marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı.

Süleymanpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Reyonları gezen ekipler fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Zabıta Müdürü Turgut Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Ünsal, "Denetimlerimizde fiyat etiketi ve kasada olan fiyat karşılaştırılması, ürünün son kullanım tarihinin geçip, geçmediğini kontrol ettik. Şu ana kadar yapılan denetimlerde bir sıkıntı yaşamadık. Denetimlerimiz devam edecek. Tüm zincir marketler denetlenecek." diye konuştu.

Edirne ve Kırklareli'nde de Ticaret il Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere ürünlerin maliyet, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak, ürün gramajı ve tüketim tarihlerini inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Bölgesi Kırklareli Edirne Zabıta Güncel Haberler

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