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Trakya'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı

9 Aralık 2023 12:57 Son Güncelleme: 12:58 Abone Ol

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde uzun süren sağanak yağışın ardından kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle ormanlar ve evler beyaza büründü. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.