Trakya'da YKS heyecanı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Edirne'de sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler Trakya Üniversitesindeki fakülte binalarına geldi. Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı. Ayşekadın Yerleşkesi'nde kimliği yanında olmayan bir öğrenci sınava giremedi. Sınava girecekleri binayı karıştıran bazı öğrenciler ise görevlilerin yönlendirmesiyle sınava gireceği binayı buldu. Aileler ise çocuklarını sınava girdikleri binaların önünde bekledi. Kırklareli ve Tekirdağ Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ne gelen birçok öğrenci sınava giriş saatini bekledi. Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı. Tekirdağ'da öğrenciler Namık Kemal Üniversitesi kampüsünde yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı. Ailelerde kampüs önünde çocuklarını beklemeye başladı. Bazı aileler Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. AA / Mesut Karaduman - Güncel Trakya Bölgesi Kırklareli Tekirdağ Güncel Haberler

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