Haberler

Trakya'da yılbaşı öncesi haksız fiyat artışına yönelik denetimler sıklaştırıldı

Trakya'da yılbaşı öncesi haksız fiyat artışına yönelik denetimler sıklaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Ticaret Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde haksız fiyat artışlarını engellemek amacıyla denetimleri artırdı. Edirne ve çevresindeki iş yerlerinde, fiyat etiketleri kontrol edilerek 82 iş yerinde kurallara aykırılık tespit edildi.

Trakya'da yılbaşı öncesi haksız fiyat artışına yönelik denetimler artırıldı.

Edirne İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kuruyemiş, şekerleme, tatlı ve hediyelik eşya satışı yapılan iş yerlerinde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, fiyat etiketlerini inceledi. Fiyat etiketi bulunmayan ve aykırılık tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı.

Edirne ve ilçelerinde kasım ayından bu yana 110 iş yerinde yapılan denetimlerde 604 ürün incelendi, bunlardan 82'sinde kurallara aykırılık belirlendi.

Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt da denetimlere katılarak vatandaşları ve işletmecileri bilgilendirdi. Denetimlerin yılbaşına kadar süreceği kaydedildi.

Kuruyemişçi Özkan Yaprak, gazetecilere, denetimlerin vatandaşları rahatlattığını söyledi.

Ekipleri gören vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığını belirten Yaprak, "Bizler de insanımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz kaliteli ve fiyat etiketlidir. Vatandaşlarımız alışverişte her zaman fiyat etiketlerini kontrol etsin." dedi.

Alışveriş yapan Orhan Döngel de yapılan denetimlerin sağlıklı gıdaya erişim açısından memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da ekipler denetimler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
title