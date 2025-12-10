Trakya'da yılbaşı öncesi haksız fiyat artışına yönelik denetimler sıklaştırıldı

Trakya'da yılbaşı öncesi haksız fiyat artışına yönelik denetimler artırıldı.

Edirne İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kuruyemiş, şekerleme, tatlı ve hediyelik eşya satışı yapılan iş yerlerinde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, fiyat etiketlerini inceledi. Fiyat etiketi bulunmayan ve aykırılık tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı.

Edirne ve ilçelerinde kasım ayından bu yana 110 iş yerinde yapılan denetimlerde 604 ürün incelendi, bunlardan 82'sinde kurallara aykırılık belirlendi.

Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt da denetimlere katılarak vatandaşları ve işletmecileri bilgilendirdi. Denetimlerin yılbaşına kadar süreceği kaydedildi.

Kuruyemişçi Özkan Yaprak, gazetecilere, denetimlerin vatandaşları rahatlattığını söyledi.

Ekipleri gören vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığını belirten Yaprak, "Bizler de insanımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz kaliteli ve fiyat etiketlidir. Vatandaşlarımız alışverişte her zaman fiyat etiketlerini kontrol etsin." dedi.

Alışveriş yapan Orhan Döngel de yapılan denetimlerin sağlıklı gıdaya erişim açısından memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da ekipler denetimler gerçekleştirdi.