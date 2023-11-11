Trakya'da Yağmur Etkili Oldu

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Trakya'da yer yer yağmur etkili oldu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yağışın etkisi hissedildi.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından bugün Trakya'da yer yer yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, öğle saatlerinde de Edirne ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinde yağış etkili oldu. Edirne'de yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış daha sonra etkisini yitirirken, ilerleyen saatlerde etkili olacağı bildirildi.

Kırklareli merkez ve Lüleburgaz ilçesinde de yağış etkili oldu. Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluş törenleri, yağış nedeniyle kapalı spor salonuna alındı. Lüleburgaz ilçesinde de hafif dolunun ardından gelen sağanak etkili oldu. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde de sabah erken saatlerde yağmur yağışı etkili oldu.