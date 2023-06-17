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Trakya'da Yağışlar Normalin Üzerinde Olmasına Rağmen Barajlardaki Doluluk Oranı Azaldı

Trakya'da Yağışlar Normalin Üzerinde Olmasına Rağmen Barajlardaki Doluluk Oranı Azaldı

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Trakya'da normalin üzerinde gerçekleşen ilkbahar yağışlarına rağmen, barajlardaki toplam doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 16 azaldı. Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Trakya bölgesi nisan ve mayıs aylarında ortalamanın üzerinde yağış oldu. Ancak lokal ve düzensiz gerçekleşen yağışlar, bölgedeki 14 baraja çok fazla katkı sağlayamadı.

Trakya'da normalin üzerinde gerçekleşen ilkbahar yağışlarına rağmen, barajlardaki toplam doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 16 azaldı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Trakya bölgesi nisan ve mayıs aylarında ortalamanın üzerinde yağış oldu. Ancak lokal ve düzensiz gerçekleşen yağışlar, bölgedeki 14 baraja çok fazla katkı sağlayamadı.

Trakya'da bulunan 14 barajdaki su miktarı geçen yıl mayıs ayında 752 milyon 143 bin metreküpken, bu yıl aynı dönemde 571 milyon 266 bin metreküp ölçüldü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki barajların doluluk oranları geçen yılın mayıs ayına göre 180 milyon 877 bin metreküp azaldı.

"Suyumuzu israf etmeyelim"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Trakya'daki barajların doluluk oranlarının geçen yıla göre az olduğunu söyledi.

Bölgeye nisan ayında geçen yıla göre iki kat daha fazla yağış düştüğünü belirten Aksoy, lokal ve düzensiz yağışların barajlara katkı sağlamadığını bildirdi.

Suyun dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayan Aksoy, "Vatandaşlarımızdan ricam lütfen suyumuzu israf etmeyelim, suyumuzu doğru şekilde kullanmaya çalışalım." dedi.

Aksoy, su tasarrufunun önemine dikkati çekerek, kış mevsiminde yeterli kar yağışı olmamasının da barajların su seviyesinin düşmesine neden olduğunu dile getirdi.

Kış dönemindeki kar yağışının özellikle barajları beslediğine işaret eden Aksoy, "Nisan ayında iki kat daha fazla yağış vardı ama bizim depolama alanlarımız, barajlarımız çok büyük olduğu için bu su havzalarını yağmur yeterince besleyemedi. Ancak barajlarımızda şu anda susuzluk gibi bir tehlike bulunmuyor." dedi.

Aksoy, özellikle vahşi sulamadan uzak durulması ve tarım alanlarında damla sulama sistemlerine geçilmesi gerektiğini aktararak, "Biz çok su harcarsak, çok israf edersek barajlardaki su da otomatik olarak azalacaktır. Bütün vatandaşlarımızı su tasarrufuna yönelmeleri için uyarıyorum. Lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım çünkü bu su gelecek nesillere emanetimiz." ifadelerini kullandı.

Trakya'daki barajların 9 Nisan 2022-9 Nisan 2023 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL22.05.2022 Aktif Hacim (milyon m3)22.05.2022 Doluluk Oranı %22.05.2023 Aktif Hacim (milyon m3)22.05.2023 Doluluk Oranı %
SüloğluEdirne41.3549631.59173
AltınyazıEdirne31.8439214.35541
HamzadereEdirne132.66068159.94081
KadıköyEdirne12.793233.3736
SultanköyEdirne19.0507320.99581
Y.KarpuzluEdirne33.9908437.39093
ArmağanKırklareli34.4586932.17865
ÇayırdereKırklareli21.6397920.72676
KayalıköyKırklareli115.6078351.76037
KırklareliKırklareli105.3089961.88558
ÇokalTekirdağ147.71880118.18764
KaraidemirTekirdağ42.7264015.04914
NaipköyTekirdağ9.053463.28517
TürkmenliTekirdağ3.944280.5524
TOPLAM

752.143

571.266

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Trakya Bölgesi Kırklareli Güncel Haberler

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