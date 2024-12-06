Trakya'da Yağışlar, Buğday Üreticilerini Sevindirdi

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Trakya'da kuru toprağa ekilen buğday, son dönemdeki yağışlarla çimlenerek çiftçilere rahat nefes aldırdı.

Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından buğday tohumlarını kuru toprağa eken Trakya çiftçisinin yüzü, bölgede etkili olan yağışlarla güldü.

Yağışlar, buğdayın çimlenmesine yeterken çiftçiler, gözlerini kış aylarındaki kar ve yağmur yağışlarına çevirdi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, yağışların buğdaya can suyu olduğunu söyledi.

Yağışların etkisiyle buğday tohumlarının çıkışlarının sağlıklı şekilde gerçekleştiğini anlatan Arabacı, "Buğday ekiminin ardından kademeli olarak yağışlar geldi. Şu an buğdayın çıkışı açısından yeterli yağışlar var. Tabii uzun dönem kuraklıktan geçildiği için toprağın altı hala kuru. Toprağın doyuma ulaşması ve buğdayın gelişmesi açısından yağışlara ihtiyaç var." dedi.

Arabacı, "İnşallah yağışlar devam eder, üreticilerimiz 2025 yılında emeğinin karşılığını alır. Bol ve bereketli bir dönem yaşanır. Şu an hava şartlarına baktığımızda yağış gözüküyor. Toprağı doyuma ulaşır, nehirlerimiz ve barajlarımız dolar." diye konuştu.

"Bundan sonra yağışların devamını bekliyoruz"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da buğday ve diğer hububatın yağışlarla çimlendiğini ifade etti.

Yağışlarla çiftçinin yüzünün güldüğünü belirten Şaylan, "Son yağışlarla birlikte ektiğimiz buğday, arpa, kanola gibi bitkiler yeşerdi ve güçlendi. Bundan sonra yağışların devamını bekliyoruz. Uzun yıllar ortalamasına baktığımızda gerçekten çok düşük yağışlar almaya başladık ama en son yağışlarla birlikte üreticimiz bir nebze de olsa rahatladı." değerlendirmesini yaptı.

Ektikleri ürünlerin bundan sonra güçlü bir şekilde çıkacağına inandığını dile getiren Şaylan, şöyle devam etti:

"Kurağa ekilenler var. Özellikle kanola ikinciye bozulup ekildi. İlk ekilen ürünlerin bir kısmı çıktı ve çıktıktan sonra yağış olmadığı için kurudu. Bir daha ikinciye ekildi ve onda bile puanda yüzde 30'lara varan kayıplar görüyoruz ama bu yağışlarla birlikte onlarda toparlar kayıp yaşanmaz."

"Yağışlar tarlalardaki her şeyi etkiler"

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise son zamanlarda etkili olan yağışların çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Kanola ve buğday için yağışların faydalı olduğunu vurgulayan Saygı, "İklim değişikliği en çok çiftçileri etkiledi. Yağışlar artık daha düzensiz. Buğday ekimleri yapılırken pek yağış olmadıydı. Son günlerde Trakya'da aşırı olmasa da ürünlere iyi gelecek kadar yağış düştü. Bizim beklentimiz yağışların devam etmesi. Yağışlar tarlalardaki her şeyi etkiler. Yağmur ve kar yağışı su kaynaklarımızla ekili ürünlerimize her şeye bereket getirir." ifadelerini kullandı.