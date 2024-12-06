Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Suriye'deki muhaliflerin hedefi Şam, ilerleyiş devam ediyor

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı

Olmaz denilen oldu! Şam öncesi son kale de düşmek üzere

 Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi

Rusya'yı köşeye sıkıştıran Esad sorusu! Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok
Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Trakya'da Yağışlar, Buğday Üreticilerini Sevindirdi

Trakya'da Yağışlar, Buğday Üreticilerini Sevindirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya'da buğday ekimi yapan çiftçiler, son dönemdeki yağışların bitkilerini besleyerek çimlenmesine katkı sağlamasından memnun. Uzun süren kuraklık sonrası gelen yağışların, toprak ve ürün gelişimi için kritik olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Trakya'da kuru toprağa ekilen buğday, son dönemdeki yağışlarla çimlenerek çiftçilere rahat nefes aldırdı.

Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından buğday tohumlarını kuru toprağa eken Trakya çiftçisinin yüzü, bölgede etkili olan yağışlarla güldü.

Yağışlar, buğdayın çimlenmesine yeterken çiftçiler, gözlerini kış aylarındaki kar ve yağmur yağışlarına çevirdi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, yağışların buğdaya can suyu olduğunu söyledi.

Yağışların etkisiyle buğday tohumlarının çıkışlarının sağlıklı şekilde gerçekleştiğini anlatan Arabacı, "Buğday ekiminin ardından kademeli olarak yağışlar geldi. Şu an buğdayın çıkışı açısından yeterli yağışlar var. Tabii uzun dönem kuraklıktan geçildiği için toprağın altı hala kuru. Toprağın doyuma ulaşması ve buğdayın gelişmesi açısından yağışlara ihtiyaç var." dedi.

Arabacı, "İnşallah yağışlar devam eder, üreticilerimiz 2025 yılında emeğinin karşılığını alır. Bol ve bereketli bir dönem yaşanır. Şu an hava şartlarına baktığımızda yağış gözüküyor. Toprağı doyuma ulaşır, nehirlerimiz ve barajlarımız dolar." diye konuştu.

"Bundan sonra yağışların devamını bekliyoruz"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da buğday ve diğer hububatın yağışlarla çimlendiğini ifade etti.

Yağışlarla çiftçinin yüzünün güldüğünü belirten Şaylan, "Son yağışlarla birlikte ektiğimiz buğday, arpa, kanola gibi bitkiler yeşerdi ve güçlendi. Bundan sonra yağışların devamını bekliyoruz. Uzun yıllar ortalamasına baktığımızda gerçekten çok düşük yağışlar almaya başladık ama en son yağışlarla birlikte üreticimiz bir nebze de olsa rahatladı." değerlendirmesini yaptı.

Ektikleri ürünlerin bundan sonra güçlü bir şekilde çıkacağına inandığını dile getiren Şaylan, şöyle devam etti:

"Kurağa ekilenler var. Özellikle kanola ikinciye bozulup ekildi. İlk ekilen ürünlerin bir kısmı çıktı ve çıktıktan sonra yağış olmadığı için kurudu. Bir daha ikinciye ekildi ve onda bile puanda yüzde 30'lara varan kayıplar görüyoruz ama bu yağışlarla birlikte onlarda toparlar kayıp yaşanmaz."

"Yağışlar tarlalardaki her şeyi etkiler"

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise son zamanlarda etkili olan yağışların çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Kanola ve buğday için yağışların faydalı olduğunu vurgulayan Saygı, "İklim değişikliği en çok çiftçileri etkiledi. Yağışlar artık daha düzensiz. Buğday ekimleri yapılırken pek yağış olmadıydı. Son günlerde Trakya'da aşırı olmasa da ürünlere iyi gelecek kadar yağış düştü. Bizim beklentimiz yağışların devam etmesi. Yağışlar tarlalardaki her şeyi etkiler. Yağmur ve kar yağışı su kaynaklarımızla ekili ürünlerimize her şeye bereket getirir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
img

Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
img

Rusya'yı köşeye sıkıştıran Esad sorusu! Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok
img

Süper Lig devine geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Masterchef 6 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.