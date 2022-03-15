Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 22 ton yem bırakıldı - Haberler

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Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 22 ton yem bırakıldı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 22 ton yem bırakıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya 22 ton yem bırakıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya 22 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına ot, saman, yonca, mısır, karma ve besi yemi bırakıldığı belirtildi.

Yemlerin Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da doğaya bırakıldığı ifade edilen açıklamada, yaban hayvanlarına her koşulda destek olunmaya çalışıldığı ifade edildi.

Bu arada yemleme çalışmaları sırasında bazı bölgelere yaban hayatının kayıt altına alınabilmesi için foto kapan yerleştirildiği kaydedildi.

Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 22 ton yem bırakıldı

AA / Özgün Tiran - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Haberler

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