Trakya'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Arttı

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat sonu itibarıyla 667 bin 444'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de şubat ayında 193 bin 600 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Edirne'de şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 184 bin 741'e ulaştı.

Tekirdağ'da 328 bin 106 Kırklareli'nde ise 154 bin 597 olarak kayıtlara geçti.