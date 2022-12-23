Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 615 bin 511 oldu Güncel Haberler Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım sonu itibarıyla 615 bin 511'e yükseldi. Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım sonu itibarıyla 615 bin 511'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de kasım ayında 122 bin 837 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Edirne'de kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 172 bin 879'a ulaştı. Tekirdağ'da bu rakam 299 bin 632, Kırklareli'nde ise143 bin olarak kayıtlara geçti. Kaynak: AA / Güncel Trakya Bölgesi Tragger Edirne Güncel Haberler

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