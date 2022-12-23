Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 615 bin 511 oldu

Güncel Haberler

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 615 bin 511 oldu

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım sonu itibarıyla 615 bin 511'e yükseldi.

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım sonu itibarıyla 615 bin 511'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de kasım ayında 122 bin 837 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Edirne'de kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 172 bin 879'a ulaştı.

Tekirdağ'da bu rakam 299 bin 632, Kırklareli'nde ise143 bin olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Bölgesi Tragger Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title