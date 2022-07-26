Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 605 bin 963 oldu - Haberler

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Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 605 bin 963 oldu

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 605 bin 963 oldu

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran sonu itibarıyla 605 bin 963 oldu.

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran sonu itibarıyla 605 bin 963 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de haziran ayında 109 bin 277 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Edirne'de, haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 170 bin 743'e ulaştı.

Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan sonu itibarıyla 293 bin 881, Kırklareli'nde 141 bin 339 oldu.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Trakya Bölgesi Tragger Edirne Güncel Haberler

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