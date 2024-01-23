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Trakya'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 2023 Sonunda 659 Bin 615'e Yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Trakya bölgesinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 sonu itibarıyla 659 bin 615'e ulaştı. Edirne'de 183 bin 71, Tekirdağ'da 323 bin 721 ve Kırklareli'nde 152 bin 823 araç trafiğe kaydedildi.

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 sonu itibarıyla 659 bin 615'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın aralık ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de aralık ayında 199 bin 259 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Edirne'de aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 183 bin 71'e ulaştı.

Tekirdağ'da 323 bin 721, Kırklareli'nde ise 152 bin 823 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Trakya Bölgesi Kırklareli Tekirdağ Trafik Ekonomi Güncel Haberler

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