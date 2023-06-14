Trakya'da tarlalar, mor renge büründü

TRAKYA'da üreticiye alternatif olarak Trakya Tarımsal Araştırma Merkezi tarafından ekimine başlanan ve her geçen yıl artan lavantalarla tarlalar mor renge döndü. Edirne'de agro turizme katkı sunması için gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri bu yıl 6'ncı kez kapılarını açıyor. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, "Yaklaşık olarak belki 50- 100 bin arası bu tarlaya bir ziyaretçi gelecek" dedi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından 2015 yılında, enstitünün Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Caddesi üzerinde bulunan bahçesinde ilk kez lavanta ekimi yapıldı. Ürünün ilk hasadının yapıldığı 2017'de 'Edirne Lavanta Tarla Günleri' etkinliği düzenlendi. Etkinlik ilerleyen yıllarda geleneksel hale gelmeye başlayınca hem kentteki agro turizm canlandı hem de üreticiye alternatif ürün oldu. Kentte lavanta ekili tarlalar bu yıl da mor renge büründü. TTAE tarafından 15-20 Haziran tarihleri arasında, enstitü bahçesinde gerçekleştirilecek 6'ncı Lavanta Tarla Günleri öncesinde, meraklıları şimdiden tarlaların yolunu tutarak fotoğraf çekilmeye başladı.

Lavantanın birçok sektörde kullanıldığını ve bu açıdan önemli bir ürün olduğunu söyleyen Sinem Demir ise, "Edirne'mizde böyle güzel bir yerin olması bizi çok mutlu etti. Son zamanlarda bu güzel havayı teneffüs etmek güzel bir mutluluk. Biz de bugün geldik resim çekiliyoruz, anılar biriktiriyoruz burada. Kokusu ise tartışılmaz, çok etkileyici. Lavanta zaten bildiğim kadarıyla birçok üründe kullanılıyor. Tam bir şifa kaynağı bence" dedi.