Trakya'da şubat ayında 3 bin 476 konut satıldı - Haberler

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Trakya'da şubat ayında 3 bin 476 konut satıldı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Trakya'da şubat ayında 3 bin 476 konut satıldı

Trakya'da, şubat ayında 3 bin 476 konut satıldı.

EDİRNE (AA) - Trakya'da, şubat ayında 3 bin 476 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde şubat ayında 97 bin 587 konut satıldı.

Edirne genelinde şubat ayında 532, Tekirdağ'da 2 bin 405, Kırklareli'nde ise 539 konut satıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu, Trakya Bölgesi, Edirne, konut, Güncel, Haberler

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