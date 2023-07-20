Trakya'da Serinlemek İçin Su Kaynaklarına Girenlerin Sayısı Artıyor

Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'da alınan tedbirlere rağmen, serinlemek için deniz, göl, gölet ve sulama kanallarına giren ya da kaza sonucu su kaynaklarına düşen 70 kişi hayatını kaybetti, 594 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Trakya'da son yıllarda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı vatandaşlar, su kaynaklarında serinlemeye çalışıyor. Valilik, belediyeler ve ilgili kurumlar, boğulma vakalarının önlenmesi ve yeni acıların yaşanmaması için riskli alanlarda önlemleri artırıyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sahillerde 30'dan fazla cankurtaran görev yapıyor. Tedbirler kapsamında valilikler tarafından özellikle yaz aylarında denizlerde yoğunluk yaşandığı dönemlerde AFAD ekipleri görevlendiriliyor. Yine valilik ve belediyeler tarafından riskli göl, akarsu ve barajlara vatandaşların girmemesi amacıyla uyarı levhaları konuluyor. Alınan tedbirlere rağmen deniz, göl, gölet ve sulama kanallarında boğulma vakaları yaşanıyor. Son 5 yılda Edirne'de 5, Tekirdağ'da 40, Kırklareli'nde ise 25 kişi boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren 594 kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi. Cankurtaranlar boğulma vakalarının önüne geçiyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde mavi bayraklı plajlarda 5 yıldır görevlerini sürdüren cankurtaranlar, bugüne kadar tatil sezonunda 60 kişinin boğulmasının önüne geçti.

Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'da alınan tedbirlere rağmen, serinlemek için deniz, göl, gölet ve sulama kanallarına giren ya da kaza sonucu su kaynaklarına düşen 70 kişi hayatını kaybetti, 594 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Trakya'da son yıllarda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı vatandaşlar, su kaynaklarında serinlemeye çalışıyor.

Valilik, belediyeler ve ilgili kurumlar, boğulma vakalarının önlenmesi ve yeni acıların yaşanmaması için riskli alanlarda önlemleri artırıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sahillerde 30'dan fazla cankurtaran görev yapıyor.

Tedbirler kapsamında valilikler tarafından özellikle yaz aylarında denizlerde yoğunluk yaşandığı dönemlerde AFAD ekipleri görevlendiriliyor.

Yine valilik ve belediyeler tarafından riskli göl, akarsu ve barajlara vatandaşların girmemesi amacıyla uyarı levhaları konuluyor.

Alınan tedbirlere rağmen deniz, göl, gölet ve sulama kanallarında boğulma vakaları yaşanıyor.

Son 5 yılda Edirne'de 5, Tekirdağ'da 40, Kırklareli'nde ise 25 kişi boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren 594 kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Cankurtaranlar boğulma vakalarının önüne geçiyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde mavi bayraklı plajlarda 5 yıldır görevlerini sürdüren cankurtaranlar, bugüne kadar tatil sezonunda 60 kişinin boğulmasının önüne geçti.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, AA muhabirine, her tatil sezonunda ilçenin nüfusunun 10 kat arttığını söyledi.

Tatilcilere en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirten Var, "Plajlarımızda vatandaşların güvenli şekilde denize girmeleri için cankurtaranlar görev yapıyor. Cankurtaranlar sabit olarak kulelerde durup gözlem yapıyor, ayrıca botlarla da hizmet veriyor. Herhangi bir aksilik durumunda hemen vatandaşlara müdahale ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Plajda görevli cankurtaran Hakkı Öztürk de boğulmaların önüne geçmek için önemli bir görev yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların cankurtaran olan plajlarda gönül rahatlığıyla denize girdiğini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Plajlarda 12 cankurtaran görev yapıyor. 8 kişi kulelerde, 4 de botçu arkadaşımız var. Sabah saat 10'da göreve başlıyoruz. Akşam 7'de görevimizi tamamlıyoruz. Vatandaşların can güvenliği bizim için çok önemli. Vatandaşlara uyarılarda bulunuyoruz. Gerekli durumlarda ilk yardım müdahalesinde bulunuyoruz. Gün içinde sürekli plajda devriyemiz oluyor. Cankurtaran olan yerlerde boğulma olayı çok az yaşanıyor."