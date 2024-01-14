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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da şehitler için dua edildi

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

Edirne'de Eski Cami başta olmak üzere kent genelinde tüm camilerde gerçekleştirilen dua programında namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Sabah namazının ardından şehit olan askerler için dua edildi.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, güvenlik güçlerinin vatanı korumak için kahramanca görev yaptığını söyledi.

Devletin bekası için şehitlerin gözünü kırpmadan vatanı savunduğunu belirten Başoğlu, şehadete kavuşan Mehmetçiğe Allah'tan rahmet diledi.

Kırklareli'nde de sabah namazı sonrasında Karacaibrahim Mahalle Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde şehitler için dua edildi.

Sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar, namazın ardından ellerini şehitler için semaya açtı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi.

Mehmetçiklerin ülkenin huzur ve güvenliği için sınır içinde olduğu gibi sınır dışında da operasyonlar yürüttüğünü ifade eden Eviş, güvenlik güçlerinin vatan savunmasında terör örgütlerine göz açtırmadığını kaydetti.

Eviş, saldırılarda yaralanan Mehmetçiklere de şifa dileğinde bulundu.

Programa Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile kurum müdürleri de katıldı.

Tekirdağ'da da Orta Camisi'nde, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Tekirdağ Edirne Terör Güncel Haberler

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