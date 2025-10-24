Trakya'da Sarı Kod İkazı: Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı kod" ikazı bulunan Trakya'nın bazı kesimlerinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'ndeki sağanak zaman zaman etkisini artırıyor. Öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşuyor.

Edirne ve Tekirdağ'da da zaman zaman yağış etkili oluyor.

Sağanağın bölge illerinde yarın da devam edeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü güneşli hava beklenen Trakya'nın hafta ortasına kadar yeniden yağışlı sistemin etkisine gireceği öngörülüyor.